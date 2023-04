Poll | Had Feyenoord - Ajax definitief gestaakt moeten worden?

met video Feyenoord schaamt zich en vreest: ‘Denk dat we straks supporters moeten missen bij een thuiswed­strijd’

Algemeen directeur Dennis te Kloese voorspelde al een nacht zonder slaap. En dat zal zijn uitgekomen. Feyenoord had in het succesvolle seizoen zo ontzettend graag gewonnen van rivaal Ajax om zo voor het eerst in veertig jaar kans te maken op de dubbel. Maar de Klassieker in de Kuip leverde woensdagavond vooral een gevoel van schaamte op.