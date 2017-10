Politie voorkomt confrontatie fans De Graafschap en GA Eagles

De politie heeft gisteravond in het centrum van Doetinchem een confrontatie tussen supporters van De Graafschap en Go Ahead Eagles voorkomen. Morgen treffen de clubs elkaar op De Vijverberg.

De sfeer rond dit duel is beladen, nadat de laatste wedstrijd tussen Graafschap en Go Ahead in mei vorig jaar volkomen uit de hand liep.

Confrontatie

Volgens een politiewoordvoerder waren er aanwijzingen dat een groep van zo'n 20 supporters uit Deventer gisteravond de confrontatie zou zoeken in Doetinchem. Daarom was de politie uit voorzorg massaal aanwezig in het centrum. Hoeveel agenten paraat waren, kan de woordvoerder niet aangeven. ,,Maar we hebben de zaak preventief blauw geschilderd. Er was assistentie van politie uit omliggende gemeenten en er waren hondengeleiders aanwezig.’’

Gespannen sfeer

Volgens de politiewoordvoerder is de horeca in Doetinchem tijdig geïnformeerd over de massale inzet vanwege de dreigende confrontatie tussen de voetbalsupporters. De sfeer op de terrassen was gespannen, maar de zaak escaleerde niet. Bezoekers moesten tussen 1.00 en 1.30 uur de terrassen verlaten. Normaal is dit 2.00 uur.