Politie: Geen verband tussen mishandeling en dood oud-voetballer Lukoki

De vechtpartij heeft in de vroege ochtend van 1 mei plaatsgevonden op straat in Almere. De 29-jarige Lukoki raakte hierbij gewond.

Sectie

Lukoki stierf op 9 mei in het ziekenhuis. Uit onderzoek is echter gebleken dat er geen verband is tussen de mishandeling en zijn latere overlijden. Er is sectie op zijn lichaam uitgevoerd om hier duidelijkheid over te krijgen. De politie doet desgevraagd geen uitspraak over de exacte doodsoorzaak van de man.