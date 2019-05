Poldervaart treurt om degradatie Excelsior: ‘Meer pijn dan een tik op je bek’

Adrie Poldervaart was vandaag niet te genieten na de aftocht van Excelsior uit de eredivisie. ,,Ik had zo gehoopt dat Excelsior erin zou blijven. Het is mijn club. Ik liep er 26 jaar rond. Geen halfjaartje of zo. Dan kun je nog denken: wat kan mij het schelen, joh. Een klap op je bek doet pijn. Maar dit doet meer pijn, kan ik je vertellen.’’



Hij trekt het boetekleed aan, zegt hij in een emotioneel betoog. ,,Ja, natuurlijk. Ik ben toch aan het seizoen begonnen? Excelsior heeft plannen om uit te breiden, om door te groeien. Dan is degraderen heel erg. Kijk, Excelsior staat altijd weer op. Reken daar maar op. Ik ben zes wedstrijden voor het slot van de competitie zelf opgestapt. Er moest iets gebeuren. Ricardo Moniz kwam en hij moest dingen veranderen. Dat deed hij ook. Het is gewoon spijtig dat het niet is gelukt. RKC duwt ons naar de eerste divisie, het is echt erg.’’