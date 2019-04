Poldervaart levert contract in na nederlaag tegen NAC: ‘Kan de groep niet meer raken’

Het besluit van Poldervaart komt daags na de 1-2 nederlaag op eigen veld tegen hekkensluiter NAC Breda. ,,De reden is dat ik de groep naar mijn idee en gevoel niet meer kan raken’’, stelt Poldervaart in een eerste reactie op de website van de club. ,,Het clubbelang staat nu voorop en daarom heb ik besloten om mijn contract in te leveren. Excelsior is het belangrijkste.’’



Hij vervolgt: ,,Ik hoop dat het in het vervolg van het seizoen beter gaat met iemand anders voor de groep. Qua inzet en beleving kan ik mijzelf geen verwijten maken, over de keuzes die ik gemaakt heb gedurende het seizoen ga ik de komende tijd nog maar eens goed nadenken.”



Met het vertrek van Poldervaart komt er een einde aan een 26-jarig huwelijk tussen de coach en Excelsior. Eerder was hij namelijk 25 jaar fysiotherapeut bij de club. Begin dit seizoen volgde hij Mitchell van der Gaag op.