Podcast | ‘Van Gaal wil spelers geen valse hoop geven’

Keuzes. Die heeft Van Gaal gelijk gemaakt met zijn selectie. ,,Uruguay heeft vijfenvijftig spelers op de voorlopige lijst voor het WK gezet. Van Gaal vindt dat valse hoop geven aan spelers”, legt Wijffels uit. ,,Het liefst had hij er dertig opgezet, maar je zit een maand voor het WK en er is nog kans op blessures. En uit deze voorlopige lijst moet je straks ook definitieve selectie kiezen. Vandaar nu 39 man.”

Al is er wel een escape. ,,Als een speler in de voorbereiding op het WK nog geblesseerd raakt in Qatar, dan mag je een vervanger oproepen die niet op de lijst heeft gestaan.”

Naast de vaste namen, staat ook een aantal spelers van Jong Oranje erbij. Xavi Simons valt daarin op. Volgens Wijffels zou dat zomaar een optie voor het WK kunnen zijn. ,,Van Gaal heeft al eens gezegd dat de rechtsbuiten positie bij Oranje moeilijk in te vullen is. Xavi Simons is geen rechtsbuiten, maar vult het zonder tegenzin in als het moet. Bij PSV kan hij ook op meerdere posities uit de voeten. Als Van Gaal aan de huidige spelers van Oranje vraagt of ze rechtsbuiten willen spelen dan doen ze dat liever niet. Simons maakt het echt niet uit.”