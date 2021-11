Podcast | ‘Sterkhouders van Oranje gaan voor Louis het klusje klaren’

Nederland-Noorwegen, een bondscoach in een rolstoel, Memphis Depay, Hugo de Jonge, Mark Rutte en Rai Vloet zijn de onderwerpen in deze AD Voetbalpodcast. Vandaag neemt presentator Etienne Verhoeff het allemaal door met AD-columnist Hugo Borst.

Hugo Borst heeft vertrouwen in een goede afloop van Nederland-Noorwegen ,,Ik geloof niet dat er na de off-day van zaterdag nog één volgt. Ik heb er vertrouwen in dat het goed komt, maar niet 100 procent. Dat heeft te maken met het feit dat je de scheidsrechter tegen kunt hebben bijvoorbeeld. Wereldkampioen worden we overigens niet volgend jaar. Nou ja, ik laat 3 procent open en omdat Louis erbij is 2 procent. Dan geef ik ze vijf procent kans.’’

Niet 100% vertrouwen dus bij Borst. Misschien ook wel ingegeven door de echecs in het verleden. Denk aan 1985 en 2001. ‘Ik heb de nodige echecs meegemaakt. Bijvoorbeeld 1985 in De Kuip. IJskoud was het. Maar die Belgen waren ongenaakbaar. Uit die uitschakeling is wel iets moois gekomen: het EK’88. Die selectie was zo ontzettend hongerig. En ik geloof ook dat het ook zo is met Virgil van Dijk. Die heeft nog geen eindronde meegemaakt. Hij zal zich ongelooflijk kwalijk nemen dat hij in gebreke is gebleven tegen Montenegro.’

Geen fans

In de podcast gaat het ook over wedstrijden zonder publiek. Niet alleen Nederland-Noorwegen, maar ook in de eredivisie. Borst snapt er niets van. ,,Mark Rutte en Hugo de Jonge, ik vind jullie laaielichters. Over de rug van het voetbal wordt nu beleid gevoerd. Zwalkend beleid, dat totaal niet logisch is.’’

