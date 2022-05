Podcast | Op de trainerscursus kan er wel iets terugkomen van ADO-Excelsior

Maarten Wijffels zat zaterdagavond in de chaos in Parijs. Al zat hij op tijd in het stadion voor de Champions League finale. ,,In het stadion was niets te merken van de chaos of paniek. We kregen op de perstribune wel de beelden van buiten te zien, maar je krijgt er in zo’n groot stadion weinig van mee. Na afloop was ik wel blij dat ik het stadion uitliep tussen de Madrid supporters. Die waren in een goede stemming.”