Podcast | ‘Marseille zal niet onder de indruk zijn van een dampende Kuip’

Liverpool won de eerste halve finale van Villareal met 2-0. Geen grote problemen voor de ploeg van Klopp. En minder enerverend dan de dinsdagwedstrijd. ‘Je weet van tevoren dat Liverpool-Villareal nooit zo mooi kan worden als City-Real Madrid. Villarreal was duidelijk de underdog. Je kunt je bijna niet voorstellen dat de Spanjaarden op Anfield voor een stunt konden zorgen. Die waren vooral bezig met in het tweeluik blijven’, beschouwt Mossou dat duel.

Daarna gaat de focus op Feyenoord in de AD Voetbalpodcast. De halve finale tegen Olympique Marseille. ‘Je voelt de spanning in Rotterdam. Ze zijn maar met een ding bezig: die wedstrijd. Je ziet het ook in de perszaal woensdag. Arne Slot zat ineens voor een batterij camera’s. De internationale pers is uitgerukt. Dan krijg je ook dat hele toneelstuk rondom zo’n wedstrijd met trainingen in het stadion een dag van te voren. Dat geeft wel extra lading aan zo’n duel. Je krijgt een Champions League gevoel ook al is het Conference League.’