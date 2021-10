Podcast | ‘Het doel voor Oranje: alle spelers heel houden tegen Gibraltar’

In de AD Voetbalpodcast bespreekt presentator Etienne Verhoeff met de verslaggevers Mikos Gouka en Maarten Wijffels in vier stellingen het voetbalweekend. Van Letland naar de overname van Newcastle United, het tekort aan rechtsbuitens en de Nations League.

De wedstrijd tegen Letland leerde dat Oranje er nog niet helemaal is. ,,Het veld ligt af en toe helemaal open bij het Nederlands elftal. Zelfs de kleinste ploegen komen er dan doorheen. Dat is nog niet opgelost bij Oranje’’, analyseert Maarten Wijffels. ,,Normaal gesproken moet een ploeg als Letland na zeventig minuten naar adem happen’’, vult Gouka aan. ,,Maar Oranje speelde in een traag tempo en had ook niet echt een alternatief voor handen.’’

Maar Oranje won en treft vanavond Gibraltar in de Kuip. Daarbij is de eindstand niet het belangrijkste voor Maarten Wijffels, die uitgaat van een overwinning voor het Nederlands elftal. ,,Het enige doel tegen Gibraltar is alle spelers heel houden. Virgil van Dijk moet zonder blessure van het veld stappen en zich melden bij Liverpool. In plaats van het hele seizoen uitgeschakeld zijn. Of het nou 4-0 of 7-0 wordt is niet relevant.’’

Oliedollars voor Newcastle

In Engeland heeft Newcastle United een nieuwe eigenaar.: Mohammed bin Salman. De omstreden prins van Saoedi-Arabië. Met de misstanden in het land en ook het gebrek aan bijvoorbeeld persvrijheid is het de vraag of zo’n figuur een Engelse club moet kunnen overnemen.,,Mikos heeft een tijd geleden al geschreven. Het voetbal heeft zijn ziel al verkocht aan de olielanden. Gaan we dan nu zeggen het mag niet’’, reageert Wijffels op de stelling.

Mikos Gouka: ,,Het is altijd een moeilijke discussie. Als je puur naar het voetbal kijkt, vind ik het wel mooi dat er een club is waar geld in wordt gepompt. Als ze niet binnen een jaar kampioen willen worden, maar goed beleid neerzetten tenminste. Dat is goed voor de Premier League, maar uiteindelijk ook voor het Nederlands voetbal.’’

De AD Voetbalpodcast is er elke werkdag vanaf 06.00 uur.

Volledig scherm De Voetbal Podcast © DPG Media, ANP