Podcast | ‘Haalt Danny Buijs Pasen is eigenlijk de vraag’

In de eredivisie wonnen Ajax en Feyenoord hun wedstrijden. Voor de Rotterdammers een belangrijke zege om in het spoor van Ajax en PSV te blijven. Er stond wat druk op de wedstrijd na een slechte serie. ,,Die overwinning is een beloning voor wat er bereikt is door Slot in een halfjaar tijd. Dan is het verdiend dat je niet met een negatief gevoel de winter in gaat door eigenlijk één slechte week. Dus gaan ze nu met een opgewekt gemoed Kerst in.’’