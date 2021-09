Podcast | ‘Gakpo verwacht ik in de basis bij Oranje

In Nederland viel het aantal transfers bij Ajax, PSV en Feyenoord mee. Bij Ajax geen grote naam die vertrok en bij Feyenoord gingen veel spelers weg, maar kwamen er uiteindelijk twee spelers terug. ,,Ik denk niet dat Slot de polonaise loopt nu. Er zijn veel meer spelers vertrokken, dan dat erbinnen komen. En Dessers...ik kan me niet voorstellen dat die al een week aan het wachten was op deze transfer. Danilho van Ajax naar Feyenoord, dat was een goede transfer geweest. Ook voor Ajax op termijn. Die jongen wel in de Kuip gekund.”

En verder praten Verhoeff en Wijffels over Noorwegen-Nederland. ,,Dit is de wedstrijd die de stemming rond andere duels gaat bepalen.” Louis van Gaal heeft de opstelling in zijn hoofd, maar wilde die nog niet prijsgeven. ,,Ik denk dat hij met Bijlow op doel gaat beginnen. Maandag bij de laatste oefening, een soort opbouwoefening, was Bijlow de eerste die de ballen trapte. Dat zou wat kunnen zeggen. En Gakpo verwacht ik ook in de basis. Dat is de man in vorm.”