Podcast | ‘De temperatuur rondom Oranje is heel snel gedaald, het optimisme is weg’

Oranje tegen Georgië of Noord-Macedonië op EK na nederlaag Roemenië

9 oktober Nederland speelt door de nederlaag van Roemenië tegen IJsland (2-1) tegen Georgië of Noord-Macedonië op het Europees kampioenschap volgend jaar. De Roemenen zouden als gastland automatisch in de poule van Oranje komen bij plaatsing voor het EK, maar Roemenië strandde dus in de halve finale van de play-offs.