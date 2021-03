Podcast De Stuurlui | ‘De zege van Ajax op Young Boys was een show van overmacht’

In de podcast De Stuurlui blikt voetbalverslaggever Sjoerd Mossou elke vrijdag vooruit op het eredivisieweekend. Samen met presentator Etienne Verhoef bespreekt hij in deze aflevering de topper in Eindhoven, het machtsvertoon van Ajax en nog veel meer.

De Klassieker geldt in Nederland al jarenlang als dé wedstrijd van het jaar. Toch kan Sjoerd Mossou doorgaans nog nét iets meer genieten van ontmoetingen tussen PSV en Feyenoord. Dit weekend staan de topclubs tegenover elkaar in Eindhoven. ,,PSV is favoriet, dat lijkt me wel duidelijk”, aldus Mossou, die terugblikt op legendarische clashes tussen de topclubs. Zo boekte PSV in december 2014 een 4-3 zege.

Ook komende zondag lijkt PSV dus de favoriet in strijd om de drie punten. ,,Ze hebben het beste elftal en komen de laatste weken op stoom.” Feyenoord zal zich moeten richten op de omschakeling. ,,Ze zullen achterover gaan leunen, net zoals ze in De Kuip deden.” Dat leverde destijds succes op: de Rotterdammers wonnen met 3-1.

Quote Het is echt imposant hoe Ajax de laatste maanden voetbalt. Sjoerd Mossou

Voor PSV is een zege belangrijk in de strijd om plek twee. Koploper Ajax lijkt niet meer te achterhalen, aangezien de ploeg van Roger Schmidt liefst negen verliespunten heeft, met nog negen wedstrijden te spelen in de eredivisie. De Amsterdammers deden gisteravond uitstekende zaken in de Europa League, door Young Boys met 3-0 nederlaag te verslaan. ,,Dat was gewoon een show van overmacht”, stelt Mossou. ,,Heel knap als je dat kan in de achtste finales van de Europa League. Het is echt imposant hoe ze de laatste maanden voetballen.”

Zoals elke week komen er in de podcast meerdere onderwerpen aan bod. Zo gaat het naast de topper en Ajax ook over de puinhoop bij ADO Den Haag, de boereninvasie in Amsterdam en kun je je hersens kraken met een nieuwe huiskamervraag.

Volledig scherm Podcast De Stuurlui. © AD