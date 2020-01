Podcast De Luiten: laten horen dat RBC leeft

De twee kunnen honderduit vertellen over de Roosendaalse club. Aanen: ,,RBC - Veendam, 1995, was mijn eerste wedstrijd. Ik was tien en mijn ouders hadden niks met voetbal, dus ik ging met iemand anders naar het stadion. Daar ging een wereld voor mij open.” Of over de eerste uitwedstrijd van Konings: ,,AZ-uit. Maar ik bleek te weinig geld voor een kaartje te hebben. Voor ik er erg in had legden andere fans bij en kon ik naar binnen. Dat was hoe het was. En Floyd was er altijd bij.” De twee bezochten jarenlang nagenoeg iedere wedstrijd. Uit en thuis.