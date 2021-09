Podcast | ‘Daley Blind vindt zichzelf altijd opnieuw uit’

Klaassen ontbreekt

Grote tegenvaller voor Ajax op weg naar de eerste wedstrijd in de Champions League, is de blessure van Davy Klaassen. Inan: ,,Een interlandblessure. Na de drie wedstrijden bij Oranje heeft Klaassen daar last van. En hij is niet de eerste Ajaxspeler die hier last van heeft. Denk aan Blind, Stekelenburg vorig jaar. Klaassen was nog niet getraind genoeg voor drie duels in de week.”