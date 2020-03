Podcast | Cruijff versus Van Basten is een soort vader-zoonstrijd

Wisselend beleid Hoe houden buitenland­se spelers het vol in Nederland? ‘Je wil je zoon in je armen hebben’

10:48 De eredivisie ligt door de coronacrisis stil. Wat doen clubs met hun buitenlandse spelers? De ene club wil dat ze in de buurt stand-by blijven. Van de ander mogen ze, juist nu, naar huis. ,,Een jongen van 20 kun je nu niet in een appartement in Geleen laten zitten.’’