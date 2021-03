Podcast | 'Buijs in de knokmodus, dat kan toch niet!’

Samenvatting Buijs vs. Bijl: ‘Als ik hem had geslagen, was hij niet meer opgestaan’

14 maart Het duel tussen FC Groningen en FC Emmen eindigde vanavond in 1-1, maar het opmerkelijkste moment was er pas in de 94ste minuut. FC Emmen-rechtsback Glenn Bijl werd naar de grond gesmeten door Danny Buijs, nadat hij de coach van FC Groningen had belet om de wedstrijd snel te hervatten. Buijs: ,,Als ik hem had geslagen was hij niet meer opgestaan.”