Podcast | ‘Arne Slot meerdere jaren trainer van Feyenoord, ik moet het nog zien’

NAC heeft Immers en Schouten terug voor Jong FC Utrecht

8 april Maurice Steijn is vrijdag (18.00 uur) tegen Jong FC Utrecht niet voornemens spelers te sparen in aanloop naar Roda JC volgende week. ,,Dat kan ook niet”, zegt de trainer van NAC. ,,De eerstvolgende wedstrijd is de belangrijkste. We mogen niets meer laten liggen.”