Podcast | ‘Als je iemand op zijn achterhoofd slaat, is het rood’

Ruime winst PSV Tevreden Schmidt heeft compliment voor aanvoerder: ‘Start van zijn nieuwe carrière’

21 augustus Trainer Roger Schmidt was een tevreden man na de 4-1 zege van PSV op Cambuur. ,,Ik ben blij dat we winnen. Het is belangrijk voor ons om in deze flow te blijven en het vertrouwen te houden”, zei de Duitser, die nu met zijn elftal in de play-offs van de Champions League tegen Benfica gaat spelen.