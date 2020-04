Podcast | ‘Als eredivisie sta je voor gek door gebrek aan eenheid’

Er gebeurt zoveel in voetballand, dat het tijd is om het terugblikken even vooruit te schuiven en een blik op de actualiteit te werpen. In deze AD Voetbalpodcast hebben Ajax-watcher Freek Jansen, PSV-watcher Maarten Wijffels en Feyenoord-watcher Mikos Gouka het onder leiding van Hidde van Warmerdam over het gebrek aan eenheid in de Eredivisie, de verschillende meningen over doorspelen of niet, de situatie in de Premier League en Duitsland als gidsland.