Podcast | ‘Alles staat in het teken van de grote-Bas-Nijhuis-Show’

Mossou: ,,Het was natuurlijk wel een overtreding, maar Nijhuis moest zijn eigen stijl van fluiten verloochenen. Als de VAR hem naar de kant roept zit Nijhuis in een lastige spagaat. Hij fluit zijn eigen wedstrijd. En alles is ondergeschikt aan de grote-Bas-Nijhuis-show. Die ik overigens wel vermakelijk vind. Of dit ook in een volle Kuip was gebeurd? Daar zat ik ook aan te denken. Dat scherm staat in de Kuip tussen het publiek. En Bas is natuurlijk graag populair. Dus ja, dan had hij hem misschien wel weggewuifd.”