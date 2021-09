Podcast | ‘Aankoop Dessers lijkt op hoe Feyenoord vroeger zaken deed’

Oranje op weg naar de volgende wedstrijd in de WK-kwalificatie. Daarin is Montenegro de tegenstander. Daarover praten verslaggever Mikos Gouka en presentator Etienne Verhoeff in de nieuwe AD Voetbalpodcast. Maar ze praten ook over de transfers die deze week voorbij kwamen. Bijvoorbeeld bij Feyenoord.

,,Oranje was niet goed. We zijn in Nederland heel goed in alles af te branden bij Oranje. Maar misschien moeten we Louis gewoon de tijd geven’’, blikt Gouka terug op het gelijkspel tegen Noorwegen. Volgens de verslaggever is het logisch dat Van Gaal ook 4-3-3 blijft spelen met dit Oranje. ,,Het zou gek zijn om na de 1-1 tegen Noorwegen ineens te zeggen: dit systeem is het niet meer. Je krijgt meer tegenstanders die zich ingraven. Het ligt ook niet aan het systeem volgens mij. De backs kwamen bijvoorbeeld voortdurend op. Dat maakt het achterin wel kwetsbaar dan. Bovendien heeft Van Gaal geen tijd om een nieuw systeem in te voeren.’’

Transfers in de eredivisie

Wie is er nou beter op geworden in de eredivisie na de transferperiode? Die vraag legt Verhoeff bij Gouka neer in de podcast. ,,Feyenoord heeft meer opties aanvallend, maar is er over de hele linie wel minder op geworden. PSV is verder weg en AZ, Vitesse en FC Utrecht komen dichterbij.’

Zo was ook Gouka verrast door de komst van Dessers. Een naam die niet in de Kuip rondging. ,,Je moet zo’n jongen een kans geven natuurlijk, maar we kennen allemaal de uitspraak ‘bord op schoot scouten’ nog wel. Die is nog vrij, die halen we dan maar. Dat gevoel kreeg je hier toch een beetje bij. Ook al vertelde Dessers dat Slot al geruime tijd geleden bij hem had aangeklopt. Maar hij was eigenlijk op weg naar Leganes om daar te tekenen tot Feyenoord kwam.’’

