Pleintje van Gullit en Rijkaard krijgt Cruijff Court

Deze eerste stappen op het veldje op het plein in de Mercatorbuurt zijn volgens de voetballers essentieel geweest voor hun carrière. Daarin wonnen ze samen de EK-finale in 1988 en vierden ze ook grote triomfen met AC Milan.

Cruyff Courts, waarvan er nu wereldwijd meer dan 250 zijn verspreid over twintig landen, zijn veilige ontmoetingsplekken waar kinderen kennis maken met het belang van saamhorigheid, vriendschappen sluiten, hun eigen talenten ontdekken en ervaren hoe het is om te winnen en verliezen.



Waardevolle ervaringen die zij meenemen in hun ontwikkeling op fysiek en mentaal vlak, maar ook in de maatschappij. De Johan Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt sportactiviteiten voor kwetsbare kinderen overal ter wereld.