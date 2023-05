Play-offs promotie/degradatie: NAC ontvangt MVV en Willem II gaat op bezoek bij VVV-Venlo

Nog lang niet uitver­kocht Rat Verlegh Stadion herdenkt tijdens NAC-MVV overleden clubicoon

Een minuut stilte én een minuut applaus. Dat is wat NAC in gedachten heeft om Hans van den Dungen dinsdag uitgebreid te eren voor en tijdens de thuiswedstrijd tegen MVV in de eerste ronde van de play-offs om promotie.