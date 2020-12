Piroe geniet na zijn twee Europese goals: ‘Dit is vooral een mooie avond voor PSV’

Wat zijn rol is in het team? ,,Ik ben een aantal keren invaller geweest en wil dan belangrijk zijn voor de ploeg. Soms moet je een voorsprong vasthouden of iets zien te forceren. Het is tot nu toe een beetje zoals ik in de zomer had verwacht en in de minuten die ik krijg wil ik mezelf goed laten zien. Zolang de wedstrijd niet is afgelopen, kun je altijd nog scoren.”



Hij deed het een beetje zoals Peter van Ooijen het in 2012 ooit deed, in een Europa League-duel met het Montenegrijnse FK Zeta. Ook hij scoorde twee keer bij zijn basisdebuut voor PSV. Piroe had in de zomer andere keuzes kunnen maken en veel eredivisieclubs hadden interesse om hem van PSV te huren, waar zijn contract nog tot medio 2022 loopt. ,,Ik ben blij dat ik ben gebleven”, zei hij met een stralende blik, na een prachtige avond voor hem.