Pingels en kaarten in Groningen, 350 keer Huntelaar

Pingels en kaarten

Eén keer eerder kwam het voor deze eeuw dat bij een eredivisiewedstrijd twee rode kaarten en drie strafschoppen werden gegeven. Aitor Cantalapiedra was de enige die een penalty wist te benutten, nadat hijzelf na een kwartier spelen het buitenkansje tegen de lat schoot. Kaj Sierhuis miste namens FC Groningen, dat voor rust al met negen man stond. De vorige keer dat dit gebeurde was bij FC Utrecht tegen PSV, op 15 december 2013, toen wonnen de Eindhovenaren met 1-5.

Aitor Cantalapiedra viert zijn treffer met zijn ploeggenoten.

350x Huntelaar

Ajax bleef door de winst op FC Emmen voor de dertigste keer op een rij ongeslagen in een thuisduel. Daarmee verbeterde de ploeg van coach Erik ten Hag de langste thuisreeks van de eeuw, dat in handen was van de Amsterdammers. Klaas-Jan Huntelaar had als invaller een belangrijk aandeel in die 5-0 zege. Met zijn eerste treffer tegen FC Emmen tekende de spits voor zijn 350ste goal in zijn profcarrière.

Uniek: uit de Comoren

Een unicum bij RKC Waalwijk tegen AZ. Dat gold niet voor de uitslag (0-2) of hoeveelheid doelpunten van Oussama Idrissi. Nee, Said Bakari vertolkte een hoofdrol. Hij is de eerste speler ooit in de eredivisie die afkomstig is van de Comoren, een eilandje in de Indische oceaan ten oosten van Afrika en ten noorden van Madagaskar. Een nederlaag kon Bakari niet voorkomen en daarmee boekte AZ zijn zeshonderdste zege in de eredivisie. Slechts zes ploegen deden dit de Alkmaarders na.

Said Bakari probeert Calvin Stengs af te stoppen.

Dertien jaar trefzeker

Al dertien eredivisieseizoenen op rij is Willem Janssen trefzeker. Hij is geen aanvaller of middenvelder (wel geweest), maar een centrale verdediger. De aanvoerder van FC Utrecht is door zijn goal tegen PEC Zwolle de enige speler die in elk van de laatste dertien seizoenen tot scoren kwam. Het betekende ook nog eens zijn vijftigste treffer.