Pim Doesburg: trainingsbeest dat zwart-wit dacht

Kuitblessu­re NAC-middenvel­der Lex Immers

17 november Zaterdag bleef Lex Immers in de rust van NAC - Telstar (1-0) in de kleedkamer geblesseerd achter. Navraag leert dat de 34-jarige speler een kuitblessure heeft opgelopen en dat zijn inzetbaarheid hoogst twijfelachtig is als NAC komend weekeinde bij FC Eindhoven op bezoek gaat.