Piepjonge Lequincio Zeefuik (17) helpt FC Volendam aan eerste eredivisiezege in dertien jaar tijd

FC Volendam won dit seizoen nog niet en dus was de 3-0 zege op Sparta Rotterdam (19 april 2009) nog altijd de laatste Volendamse eredivisiezege. Tot nú. Zeefuik maakte zeven minuten voor tijd de winnende en liet FC Twente in mineur achter.

FC Twente slikte daarmee de tweede teleurstelling in korte tijd. Midweeks eindigde het Europese avontuur in de play-offs van de Conference League. Na de nederlaag in Italië werd er donderdag met 0-0 gelijkgespeeld tegen Fiorentina. Daardoor mocht Fiorentina de groepsfase van de Conference League in en FC Twente niet.

De ploeg van trainer Ron Jans stuitte zondag steeds op de uitblinkende doelman Filip Stankovic en ging in de slotfase dus alsnog onderuit. Zeefuik tikte op aangeven van Daryl van Mieghem binnen. FC Twente had de eerste twee competitiewedstrijden nog in winst omgezet en liet dus voor het eerst punten liggen dit seizoen.

Zeefuik werd met zijn winnende goal de jongste doelpuntenmaker in de eredivisie voor Volendam sinds Wim Kras in 1961. De jonge aanvaller scoorde bij zijn profdebuut op 25 april 2021 al tegen Telstar, toen hij slechts 16 jaar en 150 dagen oud was. Zeefuik was na afloop uiteraard de gevierde man bij FC Volendam. ,,Ja, een prachtig moment voor Lekkie, wat een fenomeen. Hij is echt ongekend sterk. Ook in het krachthonk is hij niet te stoppen. Robert Mühren en Henk Veerman zijn ook veel met hem bezig, dat is mooi om te zien", zei Volendam-captain Damon Mirani.

Zeefuik kwam zelf niet voor de camera van ESPN. ,,Hij is een bescheiden jongen. Hij wilde niet na een goaltje direct voor de camera komen en alle aandacht opeisen, dat tekent zijn instelling ook wel", zei trainer Wim Jonk. ,,Lekkie kan nog heel veel leren, maar we zijn iedere dag fanatiek met hem bezig en het is leuk om te zien welke stappen hij maakt. Ik heb hem vaak gezegd dat hij vaker ‘in de vijf’ (van het doelgebied, red.) moet komen en dat resulteert vandaag in de winnende goal. Nee, ik ga de credits daarvoor niet opeisen, de spelers doen het zelf.”

Volledig scherm © Pro Shots / Toon Dompeling

Ricky van Wolfswinkel, die de aanvoerdersband droeg bij FC Twente nadat Robin Pröpper in de rust was gewisseld, sloeg kort na de wedstrijd zijn hand kapot tegen de dug-out. ,,Ja, stom, dat moet ik helemaal niet doen. Maar die frustratie moest er even uit", zei hij bij ESPN, waarna hij de vraag kreeg of de wedstrijd van afgelopen donderdag nog mee had gespeeld. ,,Nee joh, dat vind ik altijd zo'n onzin. Zo'n wedstrijd geeft juist alleen maar energie. We hebben hier gewoon te weinig gebracht. Natuurlijk missen we ook kansen, maar ik vind ook dat we gewoon te weinig energie leveren. We brengen vijf wissels in, maar dat was niet te zien. Hoe kan het nou dat ik met mijn 33 jaar nog voorbij frisse spelers loop? Dan klopt er iets niet.”

Volledig scherm Lequincio Zeefuik viert zijn winnende goal. © Pro Shots / Vincent de Vries

