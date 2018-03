Peters eist zelfreflectie bij Willem II-spelers na vertrek Van de Looi

Aanvoerder Jordens Peters, in Zeist revaliderend van een knieblessure, betreurt de manier waarop trainer Erwin van de Looi bij Willem II is vertrokken. De 46-jarige oefenmeester verdwijnt, vooral onder druk van de supporters. Hij richtte zich donderdagochtend zelf tot de spelersgroep en motiveerde zijn besluit om de handdoek te gooien.

Door Wilber Hack

,,Ik snap zijn beweegredenen wel", zegt Peters. ,,Maar na het statement van de club had ik gedacht dat we zo verder zouden gaan. De trainer heeft als reden opgegeven dat het alleen om hem draaide. Dat leidde de aandacht teveel van het doel af om Willem II in de eredivisie te houden."

Peters, die op weg naar Zeist op de hoogte werd gesteld van het besluit van Van de Looi, vindt dat de spelersgroep ook schuldig is aan het voortijdig vertrek van de trainer. ,,De supporters hadden heel veel moeite met het vertoonde spel. Daar hadden ze een punt. De fans zagen het voor honderd procent als het falen van de trainer. Maar dat is absoluut niet zo. Ook als spelers hebben we het niet goed gedaan. Het vertrek van Van de Looi moet ook de selectie tot nadenken stemmen."

Volgens Peters was er nog voldoende chemie tussen Van de Looi en de spelers om het seizoen af te maken. De door zijn blessure non-playing captain kaartte zelf na de verloren wedstrijd tegen Sparta de speelwijze aan. Hij deelde namens de selectie mee dat die geen heil meer zag in het 5-3-2 systeem. ,,Dat leverde een pittige discussie op. Maar een dag later zaten we gewoon weer bij elkaar. De trainer ging met dat soort kwesties heel professioneel om."

Volledig scherm Jordens Peters (r) vindt dat de spelersgroep van Willem II ook schuldig is aan het vertrek van trainer Erwin van de Looi. © Proshots

Peters denkt dat Willem II de komende weken het meest gebaat is bij een trainer die passie los kan maken. Hij rekent erop dat de club daar al over heeft nagedacht. ,,Want het is natuurlijk niet zo dat het vertrek van Van de Looi als een volslagen verrassing komt. Er is tijd geweest om een ander scenario voor te bereiden."

Hyballa

De aanvoerder heeft geen idee hoever Willem II al was met de zoektocht naar een opvolger voor Van de Looi, die zijn aflopende contract toch al niet zou verlengen. ,,Het aanstellen van een trainer die alles overhoop haalt en voor een andere speelwijze kiest heeft weinig zin", zegt Peters.

Peters vindt Peter Hyballa wel een aardige suggestie. ,,Dat lijkt me wel een trainer die positieve energie los kan maken. Maar het is daarnaast ook een goede trainer, met veel verstand van zaken. Het is maar de vraag of zo iemand er voor twee maanden in wil stappen. Als ik zelf trainer was en Willem II zou me nu benaderen, dan zou ik eisen dat ik bij handhaving minimaal nog een seizoen mag blijven."