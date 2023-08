Peter Bosz oogt ontspannen richting cruciaal duel PSV met Rangers: ‘We spelen thuis, dat is een groot verschil’

Peter Bosz oogde ontspannen, maar liet tijdens de persconferentie niet te veel in zijn kaarten kijken. Wel liet hij kort ontvallen wat hij verwacht van de wedstrijd van morgen. Dat wordt volgens Bosz geen exacte kopie van het eerste duel in Schotland (2-2). ,,We spelen in eigen huis, dat is een groot verschil. Aan de andere kant den ik dat we net als in Glasgow de bal het meest zullen hebben. Dan hangt het er vanaf wat we daar mee doen.”