Perr Schuurs: Deze fans hebben 16 jaar alleen maar medelijden gehoord

Kevin Hofland nam het in de winter over van Sunday Oliseh. Ook voor die laatste had de aanvoerder mooie worden. ,,Hij is gewoon trots op ons nu. Hij heeft ons ook zover gebracht. Hopelijk kom ik Fortuna volgend jaar tegen. Ik heb er vertrouwen in dat ze er volgend jaar in blijven."



Coach Hofland stond met tranen in zijn ogen voor de camera. ,,Mooi moment. Je ziet dat dit veel met me doet. Net als bij veel mensen hier. Het was een mooie, spannende wedstrijd. Ongelooflijk, maar dit had ik niet verwacht. Als je dit ziet, dit is onbeschrijfelijk. Twee jaar geleden was Fortuna bijna dood. Die jongens hebben het top gedaan. Iemand moet mij even knijpen en misschien dat ik het dan besef."