Pereiro mist voorbereiding seizoen met PSV door Copa América

PSV start over een kleine drie weken met de voorbereiding. Trainer Mark van Bommel gaat met zijn selectie eerst toewerken naar de voorrondes van de Champions League. PSV begint op 23 of 24 juli in de tweede voorronde. De Copa América is van 14 juni tot en met 7 juli. Uruguay zit in de groep bij Ecuador, Japan en Chili.



Luis Suárez behoort ook tot de Uruguayaanse selectie, hoewel de spits van FC Barcelona nu nog herstellende is van een operatie aan zijn knie. Tabárez doet ook weer een beroep op vertrouwde namen als Diego Godin, José Maria Giménez, Martin Cáceres, Rodrigo Bentancur, Edinson Cavani en oud-Ajacied Nicolás Lodeiro.