Pepijn Lijnders weg bij NEC

,,Pepijn heeft bij ons gewerkt onder hele lastige omstandigheden, die zijn weerslag hebben gehad op zowel het elftal als op hem persoonlijk'', aldus technisch directeur Remco Oversier. ,,We zijn in de winter bewust met elkaar het avontuur aangegaan, met hoge verwachtingen van beide kanten. Helaas heeft dit voor ons beiden niet uitgepakt zoals we ons vooraf hadden voorgesteld.''



Lijnders licht zijn besluit toe: ,,De verwachtingen rezen helaas boven de realiteit uit, waardoor noodzakelijke steun steeds vaker ontbrak. Het werd uiteindelijk een gevecht tegen onszelf in plaats van een gezamenlijk gevecht tegen alles en iedereen.''



Lijnders kwam in de winterstop over van Liverpool om Adrie Bogers te vervangen bij NEC. In Engeland was hij de assistent van de Duitse hoofdtrainer Jürgen Klopp.