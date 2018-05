PEC Zwolle legt Flemming en Hamer voor drie jaar vast

Flemming maakte dit seizoen zes doelpunten in 25 wedstrijden voor Jong Ajax. ,,PEC Zwolle is voor mij de juiste stap in mijn carrière. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik bij deze mooie club, die bekend staat om verzorgd en attractief voetbal, de kans krijg mezelf verder te ontwikkelen. Daarnaast is spelen in de Eredivisie een prachtige uitdaging voor mij.”

Technisch directeur Gerard Nijkamp is blij met het aantrekken van Flemming: ,,Met Zian halen we een speler binnenboord die uit het juiste hout is gesneden, afkomstig uit de vruchtbare jeugdopleiding van Ajax. Een voetballer die vooropgaat in de strijd en over technische bagage beschikt. Daarnaast is het een dynamische middenvelder, die fysiek sterk is en zich aanvallend ook laat gelden. In die hoedanigheid verwacht ik dat Zian een toegevoegde waarde voor ons is.”

PEC Zwolle on Twitter PEC Zwolle contracteert eerste twee aanwinsten: https://t.co/ypmhDdQY6W #peczwolle

Aanvoerder bij FC Dordrecht

Hamer werd dit seizoen door Feyenoord verhuurd aan FC Dordrecht, waar hij sinds januari de aanvoerdersband draagt. ,,Ik ben hartstikke blij dat PEC Zwolle voor mij heeft gekozen," zegt de in Brazilië geboren middenvelder. ,,Het spreekt voor zich dat ik nu al ontzettend veel zin heb in het nieuwe seizoen. Ik ga dan ook mijn uiterste best doen om mij voor de volle honderd procent in te zetten voor deze nieuwe club.”



Technisch directeur Gerard Nijkamp is blij met de komst van Hamer: ,,Gustavo is een speler die wij al langere tijd in het vizier hebben. Hij past in ons plaatje van de manier van spelen zoals wij dat graag zien. Na zijn periode in de jeugd bij Feyenoord heeft hij zich dit seizoen nadrukkelijk laten zien in de Jupiler League. In Dordrecht heeft hij veel ervaring opgedaan en met die ploeg speelt hij nu in de play-offs. De logische vervolgstap voor hem is nu de Eredivisie.”