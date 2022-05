PEC Zwolle gedegradeerd, Sparta doet goede zaken in strijd om lijfsbehoud

De Zwollenaren moesten winnen op Het Kasteel om rechtstreekse degradatie te voorkomen. Na een binnen getikte vrije trap van Auassar liep de ploeg van Dick Schreuder al direct achter de feiten aan. Toen Van Crooij er nog in de eerste helft 2-0 van maakte, had PEC Zwolle een wonder nodig om het vege lijf te redden. Zover kwam het niet: Sparta trok de zege over de streep en stuurde daarmee PEC Zwolle naar een niveau lager. Sparta klimt door de overwinning naar de vijftiende plek, op evenveel punten als Fortuna Sittard. De Limburgers verloren met 1-2 van Vitesse en hebben een minder doelsaldo dan Sparta. Willem II, de nummer 17, speelde met 1-1 gelijk tegen Cambuur. De nummer 16 gaat de play-offs om promotie/degradatie in. Fortuna speelt de laatste competitiewedstrijd tegen NEC in Nijmegen, Willem II neemt het thuis op tegen FC Utrecht en Sparta gaat op bezoek bij Heracles Almelo, de nummer 14 op slechts twee punten van Sparta. RKC won vanavond met 2-0 van Heracles Almelo en verzekerde zich wel van een langer verblijf op het hoogste voetbalniveau.

Van Polen: ‘Eerste seizoenshelft hebben we het verpest’

,,We spelen Sparta in de kaart door zo snel achter te komen. Nu konden ze het spelletje spelen door op de counter te spelen omdat wij aanvielen", blikt aanvoerder Bram van Polen terug. ,,Net knapte ik al even. Voor de winterstop waren we al dood en begraven, na de winterstop hebben we er alles aan gedaan om terug te knokken. We kunnen onszelf niet veel verwijten, we hebben het in de eerste seizoenshelft verpest.”