PEC Zwolle en FC Eindhoven denderen door, NAC verrast Roda JC

De degradant uit de eredivisie won vanavond voor de vierde keer op rij (4-2 van Jong PSV) en moet de Brabanders naast zich dulden aan de top van de ranglijst. FC Eindhoven won vanavond met pijn en moeite van medekoploper Jong AZ door een treffer van Ozan Kökcü, de oudere broer van Feyenoorder Orkun.

Bij PEC Zwolle Tomislav Mrkonjic de grote man. De Kroaat scoorde twee keer voor de ploeg van Dick Schreuder, die na een goal van Jordy Tutuarima na negen (!) seconden al op voorsprong was gekomen. Jong PSV deed na de 3-0 pas wat terug door de Amerikaan Dante Sealy, waarna Lennart Thy de marge weer op drie bracht. In de slotfase was het klaatste woord aan Jong PSV door August Priske Flyger. Ook Heracles heeft nog het volle pond in de KKD, maar de Almeloërs moeten hun vierde duel nog spelen (maandagavond thuis tegen MVV).

Ook NAC meldde zich bij de topploegen door een knappe zege bij Roda JC (3-1), dat tot vandaag negen punten had gehaald uit drie duels. De Brabanders nestelden zich door goals van Kaj de Rooij en Jort van der Sandede naast de Limburgers, die in de blessuretijd via Guus Joppen nog iets terugdeden maar nog wel zagen dat Odysseus Velanas meteen daarna voor de 1-3 zorgde. VVV won met 2-1 bij TOP Oss dankzij een doelpunt in blessuretijd van Nick Venema en mengde zich ook tussen de grote kopgroep.

FC Dordrecht

Vincent Schippers beleefde een droomdebuut voor FC Dordrecht met een treffer bij De Graafschap binnen vijf minuten. De bijdrage van de Vlaardinger bleek belangrijk bij de afrekening, want mede dankzij zijn doelpunt pakten de gasten een verdienstelijk punt mee uit Doetinchem: 1-1.



FC Dordrecht trof een thuisploeg die bepaald niet overliep van zelfvertrouwen na drie nederlagen in successie: de slechtste seizoenstart van de Superboeren in 62 jaar tijd. Bovendien dateerde de laatste overwinning op de eigen Vijverberg van 21 januari van dit jaar toen Almere City FC met 1-0 verslagen werd. Daarna volgden negen thuisduels zonder zege. vrijdagavond kwam daar dus de tiende wedstrijd bij.

Helmond Sport

Tom Beugelsdijk debuteerde bij Helmond Sport met een nederlaag bij Telstar (2-1). De 32-jarige verdediger uit Den Haag was de eerste drie wedstrijden van het seizoen geschorst omdat hij online heeft gegokt op Nederlandse voetbalwedstrijden. Dat is in strijd met de regels in het betaalde voetbal.



,,Het was niet leuk om op de tribune te zitten, maar ik ga knallen vandaag”, zei Beugelsdijk voor de aftrap bij ESPN. ,,Aan mijn inzet ligt het nooit. Ik ga de beuk erin gooien en mijn team op sleeptouw nemen.”

De Hagenaar kreeg al na 10 minuten een gele kaart omdat hij een speler van Telstar omver beukte.

