PEC-voorzitter over Van ’t Schip: ‘Voor de winterstop gaan wij niet ingrijpen’

De gemoederen liepen hoog op tijdens en na het verlies tegen Willem II. De laatste keer dat u dat heeft meegemaakt, was waarschijnlijk in de tijd van Jan Everse. Wat zegt dat u?

,,Dat we daarna heel lang de wind in de rug hebben gehad, maar nu al een paar seizoenen onderpresteren. Eerder, toen we zesde werden en de beker wonnen, hebben we laten zien dat we goed feestjes kunnen vieren. Toen benadrukte ik al dat we boven onze stand leefden. Nu moeten we leren omgaan met tegenwind. We staan we te laag, absoluut. De ondergrens moet omhoog. Die groei gaat met horten en stoten.”