PEC stapt af van kunstgras na 'emotioneel geladen discussie'

Al eerder besloot eerstedivisieclub Almere City FC afscheid te nemen van het kunstgras. De nepsprieten liggen onder vuur, omdat de profs liever op echt gras voetballen. De KNVB onderzoekt momenteel of het haalbaar is alle profclubs weer op de oorspronkelijke ondergrond te laten spelen.



,,Puur rationeel zie ik geen enkele aanleiding kunstgras te verlaten. Maar goed, het is een emotioneel geladen discussie'', zegt voorzitter Visser van PEC. ,,Nu kennelijk iedereen vindt dat kunstgras slecht is, zijn we in het algemene belang wel bereid die prijs te betalen.''



In de eredivisie spelen momenteel zeven van de achttien clubs op kunstgras. In de Jupiler League heeft het merendeel van de clubs nepgras in het stadion liggen.