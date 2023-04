PEC neemt maatregelen na belagen jongeren door fans: geen alcohol bij uitduels en buscombi verplicht

Van een opblaasba­naan tot een tijdelijke staking: terug naar het laatste thuisduel van Feyenoord tegen AS Roma

Bij de wedstrijd Feyenoord - AS Roma gaan de gedachten natuurlijk meteen uit naar de Conference League-finale van vorig seizoen. Maar ook de laatste keer dat beide ploegen, die vanavond in Rotterdam tegen over elkaar staan, in de Kuip tegen elkaar speelden, werd het een meeslepende avond. Tijd om terug te blikken op het knotsgekke Europa League-duel op 26 februari 2015, dat bol stond van de incidenten.