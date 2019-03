PEC hoorde nog niets van Feyenoord: ‘Gaan ervan uit dat Stam contract uitdient’

Feyenoord ziet in Jaap Stam opvolger Van Bronck­horst

14:36 Feyenoord ziet in Jaap Stam een serieuze kandidaat om na de zomer trainer Giovanni van Bronckhorst op te volgen in Rotterdam. Technisch directeur Martin van Geel heeft de huidige trainer van PEC Zwolle reeds gepolst om te kijken of Stam iets voelt voor een dienstverband in de Kuip.