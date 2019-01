PEC - Feyenoord

Koolwijk niet blij met afgekeurde goal: ‘Kunnen de VAR beter opdoeken’

18 januari Excelsior-captain Ryan Koolwijk was na de nederlaag bij Vitesse (3-2) boos op de arbitrage en vooral op de VAR. Door interventie van de videoscheids werd de gelijkmaker (1-1) van Excelsior in de 33ste minuut afgekeurd en bleef de tweede treffer van de thuisploeg (2-0) kort daarna geldig, ondanks een vermeende overtreding van doelpuntenmaker Bryan Linssen. De VAR greep echter niet in.