Paul Bosvelt heeft niets met ‘inwisselbare Ikea-stadions’ zonder ziel: ‘Doe mij maar de Adelaarshorst’

Video Pover voetbal overscha­duwt zege NAC : ‘Het was echt heel slecht’

,,We komen dichter bij Roda JC. Maar goed, het spel moet wel echt beter.” Edwin de Graaf ziet wat iedereen ziet. Het voetbal is van een bedenkelijk niveau. ,,Het was heel matig. Misschien wel de slechtste eerste helft van dit seizoen op de uitwedstrijd bij FC Eindhoven na dan.”

27 februari