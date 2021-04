Pascal Jansen: ‘Verwacht nu beter te zijn tegen Ajax’

AZ-trainer Pascal Jansen wil dat zijn spelers in de wedstrijd van zondag tegen Ajax vooral focussen op wat zijzelf kunnen beïnvloeden. Ajax kan in dat duel in de Johan Cruijff Arena kampioen worden als het wint en als PSV zaterdagavond gelijkspeelt of verlies van FC Groningen. ,,Maar wij zijn bezig met onszelf. Wij willen tweede worden en zijn daarover in strijd met PSV. Die hebben zaterdagavond ook nog niet gewonnen van FC Groningen, want dat is een lastige tegenstander.”

Door Nik Kok



Jansen keek Ajax donderdagavond wel secuur in het eredivisie-duel tegen FC Utrecht. Daarin kwam Ajax niet verder dan een gelijkspel. ,,Het is wel te zien dat Ajax heel veel wedstrijden heeft gespeeld de laatste tijd. Wij zijn alleen gefocust op de competitie, zij hebben nog de bekerfinale gespeeld en waren actief in Europa. Overigens had ik dat liever andersom gezien en het is knap dat ze meesten van die wedstrijden winnen. In de wedstrijd tegen FC Utrecht zag je wat wijzigingen in de basiself van Ajax en waren er wissels nodig om weer de balans te vinden.”

Volgens Jansen is de speelwijze van Ajax vergelijkbaar met die van AZ. ,,Zij nemen ook veel risico met de mensen op de vleugels die veel ruimte weggeven. In onze spelopvatting zijn veel overeenkomsten te zien.”

Ajax-syndroom

AZ won dit eredivisie-seizoen alle topduels die het speelde behalve die tegen Ajax. Ook in de beker trokken de Amsterdammers aan het langste eind. ,,Met name in de tweede wedstrijd voor de competitie werden we op bepaalde momenten afgetroefd. We moeten de fouten echt beperkt houden tegen Ajax want dat kan ons fataal worden. Ik heb die wedstrijd nog eens goed teruggekeken en we waren toen echt niet onszelf. We zijn als team nu veel verder. Ik verwacht dat we nu tot betere prestaties in staat zijn.”

Oude bekende Idrissi

Met Oussama Idrissi treft AZ een tegenstander die in de vorige editie van Ajax-AZ nog doeltreffend was voor de Alkmaarders. De Marokkaanse international maakte vorig seizoen een geweldig doelpunt in de Johan Cruijff Arena, maar komt er dit seizoen als huurling maar moeilijk aan te pas bij Ajax. ,,Dat is bijzonder om te zien”, zegt Jansen. ,,Maar dat maakt hem geen mindere speler. Het zegt ook iets over de kwaliteit van de selectie van Ajax. Ik weet zeker dat hij nog van waarde kan zijn voor hen.”+

Volledig scherm Oussama Idrissi blonk vorig seizoen uit bij AZ, maar komt er bij Ajax nauwelijks aan te pas als huurling. © Pro Shots / Toon Dompeling

Fans

Jansen is tenslotte blij voor de supporters die eindelijk weer een wedstrijd kunnen bezoeken. Er zullen zondag in de Johan Cruijff Arena ongeveer zevenduizend fans aanwezig zijn. ,,En dat is geweldig. Daar ben ik vooral blij om, want ze hebben zo lang gewacht. Ik zie het niet als oneerlijk naar ons toe omdat er in de wedstrijden in Alkmaar geen publiek was.”

Alleen Clasie onzeker bij AZ

AZ werkt met een nagenoeg volledige selectie toe naar de topper van zondag tegen Ajax. Alleen de inzetbaarheid van middenvelder Jordy Clasie is twijfelachtig. Aanvoerder Teun Koopmeiners keert na een schorsing terug in de ploeg van trainer Pascal Jansen. ,,Onze ploeg is hartstikke fit”, zegt Jansen. ,,Dat komt mede door het feit dat we ons slechts hoeven te concentreren op één duel in de week en veel kunnen trainen. Alleen Clasie is een vraagteken, hij had aan het begin van de week even een momentje.” Volledig scherm Jordy Clasie © Pro Shots / Jasper Ruhe