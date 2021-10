Parsons ziet drie kandidaten om Miedema te vervangen als spits bij Leeuwinnen

Bondscoach Mark Parsons van de Nederlandse voetbalsters heeft naar eigen zeggen drie opties om Vivianne Miedema te vervangen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus. De spits van Arsenal, met 85 doelpunten de topscorer aller tijden in de nationale ploeg, krijgt rust en is daarom niet meegereisd naar Minsk.

Parsons schuift mogelijk Daniëlle van de Donk of Jill Roord door naar de punt van de aanval, maar volgens de Engelsman is het ook een optie om reserve Joëlle Smits een kans te geven.

,,Afgelopen week tegen Cyprus stond Jill voorin naast ‘Viev’ en zij pakte haar kans”, zei Parsons. Roord maakte een hattrick in de met 8-0 gewonnen uitwedstrijd in Larnaca. ,,Eerder tegen IJsland stond Daniëlle heel dicht bij Miedema. Joëlle kwam erin tegen Cyprus en scoorde gelijk. Op de training van zondag was ze nog beter, met links en rechts schoot ze alles erin. Joëlle is een jonge speelster, het is heel mooi om haar ontwikkeling te zien. We hebben dus drie opties om Miedema te vervangen.”

Volledig scherm Mark Parsons tijdens de training van Oranje. © Pro Shots / Remko Kool

De voetbalsters beleefden een stroeve start onder Parsons met een gelijkspel tegen Tsjechië (1-1), maar na overwinningen op IJsland (0-2) en Cyprus (0-8) gaan de ‘Leeuwinnen’ in hun kwalificatiepoule voor het WK 2023 aan kop. ,,Je weet vooraf al dat je zo’n wedstrijd tegen Cyprus gaat winnen, de vraag is alleen met hoeveel”, zegt middenveldster Sherida Spitse. ,,Je kan alleen van jezelf verliezen, niet van Cyprus. Een Nations League zoals bij de mannen, waarin de sterkere landen tegen elkaar spelen en de iets mindere landen tegen elkaar, dat is misschien ook wel een goede optie voor het vrouwenvoetbal. Dan krijg je geen uitslagen van 10-0 meer. Maar dat is niet aan ons.”

Parsons praat in een door de FIFA opgezette adviesgroep, die onder leiding staat van Jill Ellis, wel mee over de toekomst van het vrouwenvoetbal. ,,Voor zowel Cyprus als voor ons is het niet goed om zulke wedstrijden te spelen”, zegt de Engelse bondscoach van Oranje. ,,Maar vergeet niet dat Nederland voorheen ook in zo’n situatie zat. Het gaat om kansen krijgen en die kansen pakken. Zambia verloor op de Spelen met 10-3 van Oranje, maar hun spits Banda scoorde wel in totaal zes keer in Japan en bewees zo haar kwaliteiten op het wereldpodium. Het vrouwenvoetbal groeit doordat zulke speelsters kansen krijgen om zich te laten zien. En daar draait het om.”