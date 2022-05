Door Lisette van der Geest



,,Het bezorgde me flinke hoofdpijn”, zegt Mark Parsons in een digitaal persgesprek. Om tot een selectie te komen die in juli onder zijn leiding op het EK in Engeland mag aantreden, besloot de bondscoach om bekende routiniers Shanice van de Sanden en Kika van Es thuis te laten. Daniëlle van de Donk maakt juist haar rentree na een afwezigheid van negen maanden door een zware blessure.

Parsons zegt te hopen dat Van de Donk al voor de eerste EK-wedstrijd van de Leeuwinnen tot spelen komt. Voorafgaand aan het toernooi speelt Nederland nog drie wedstrijden: een oefeninterland tegen Engeland, het uitgestelde WK-kwalificatieduel met Wit-Rusland en een uitzwaaiwedstrijd tegen Finland. Op 9 juli nemen de Leeuwinnen het op tegen Zweden in Sheffield. Over Van de Donk zegt Parsons: ,,Het gaat goed met haar. Ik hoop haar in die drie wedstrijden voorafgaand te zien.”

De Brit, die in september Sarina Wiegman opvolgde, kiest voor acht debutanten in zijn 23-koppige selectie. ,,Dat lijkt een hoog aantal op papier”, zegt Parsons over het aantal nieuwkomers. Om vervolgens uit te weiden over het groepsproces. Van ervaren speelsters die jongeren erbij betrekken, wat ze ‘geweldig’ doen. ,,Die jongere speelsters brengen ook energie mee. En naïviteit. Dat is leuk: spelers die geen idee hebben wat ze gaat overkomen. Dat je plezier hebt, maar ook de beste wilt zijn op het veld.”

Die keuze gaat wel ten koste van onder anderen Van de Sanden (29), die in Duitsland bij haar club VfL Wolfsburg slechts vijf keer in de basis begon, afgelopen seizoen. Parsons, die zijn speelsters een dag eerder inlichtte: ,,Shanice is een speelster die zoveel heeft gepresteerd en dat ook nog in de toekomst zal doen.”

Voor haar en nog zeven andere speelsters is een plek beschikbaar op de stand-by-lijst. ,,Ik probeer met iedereen een goede connectie te hebben, maar ik ben groot fan van wat zij heeft gedaan en zal blijven doen. Het is moeilijk voor haar, maar ook moeilijk voor mij en de rest van de staf, want we weten hoe geweldig ze is.”

Underdog

Parsons denkt wisselend over de kansen van Nederland. Van volle overtuiging - ‘ik doe deze baan, omdat ik geloof dat we kunnen winnen, nu, volgend jaar en het jaar erna’ - naar een positie als underdog. ,,Er waren veel veranderingen binnen het team. Spelers die ontbraken op trainingskampen, veel nieuwe spelers, een nieuwe staf na een heel succesvolle periode onder voorgangers. Ja, we moeten een paar stappen terug doen en we zijn ons ervan bewust dat we niet het best voorbereide, ontwikkelde en georganiseerde team zijn dat het EK ingaat, wat komt door al die veranderingen.”

Hij noemt Nederland als een van de zes grotere kanshebbers in juli, naast zijn geboorteland, Spanje, Zweden, Frankrijk en Duitsland. ,,Wij blijven in de schaduw, houden ons rustig en kijken steeds een wedstrijd vooruit.”