Pantelis Hatzidiakos over rellen na verlies AZ: ‘Als je zulke gekke dingen gaat doen, blijf lekker thuis’

Ajax na Feyenoord en PSV nu de op twee na populair­ste club: ‘De langdurige heisa doet het imago geen goed’

Voor het eerst is zowel Feyenoord als PSV populairder dan Ajax bij het Nederlandse publiek. Volgens het Sportsector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy was de Rotterdamse landskampioen in 2012 en 2016 al de populairste voetbalclub van het land, maar PSV stond in de lijst nog nooit boven Ajax. Feyenoord neemt dankzij de goede prestaties dit seizoen de eerste plek in.