Pantelis Hatzidiakos over bosbranden op Rhodos: ‘Dat ze waarschijnlijk zijn aangestoken, maakt het des te wranger’

Hatzidiakos, die werd geboren op het eiland en er een groot gedeelte van zijn jeugd woonde, volgt het nieuws met lede ogen op de social mediakanalen. ,,Als ik Facebook of Instagram open, krijg ik om de paar minuten beelden door van mensen die op de vlucht zijn. Vanuit de lucht is ook goed te zien hoe het vuur een stuk van het eiland in de greep houdt.”

De evacuatie van de lokale bevolking loopt niet geheel op rolletjes, aldus de Griekse international. ,,Ik hoor veel kritiek op de Griekse autoriteiten. Er moet in korte tijd veel worden geregeld en dat gaat maar moeizaam. Het is moeilijk om hier in Nederland te zijn en weinig te kunnen doen. Als ik momenteel niet gebonden was aan Nederland was door mijn voetballoopbaan, had ik daar graag geholpen als vrijwilliger. Dat de branden waarschijnlijk zijn aangestoken maakt het des te wranger.”

Vakantie

Afgelopen zomer tijdens zijn vakantie deed Hatzidiakos voor het sinds jaren juist een ander deel van Griekenland aan met ploeg -en landgenoot Vangelis Pavlidis, die ook meeleeft met Rhodos. In de jaren ervoor was Rhodos juist de uitvalsbasis waar veel van zijn familie nog woont.

,,Maar gelukkig wel op een ander deel van het eiland dat op dit moment nog niet wordt bedreigd. Ze zijn momenteel juist ook in Nederland. Het is niet de verwachting dat het vuur nog hun richting opkomt, maar je weet nooit natuurlijk. Vrienden van me wonen wel in het getroffen gebied. Die maken zich uiteraard grote zorgen.”

Het is een schitte­rend eiland, de schoonheid ervan mag niet verloren gaan Pantelis Hatzidiakos

Hatzidiakos, die meer dan honderd wedstrijden voor AZ speelde, ergerde zich wel aan quotes in de Nederlandse media van toeristen die het eiland in allerijl moeten verlaten door de branden. ,,Die worden opgevangen in basketbalstadions en dat is erg, maar denk ook aan de lokale mensen op Rhodos die door deze branden hun huizen kwijtgeraakt zijn of waarvan hun huisdieren zijn omgekomen. Die mensen hebben niks en jullie hebben nog alles.”

Hatzidiakos hoopt dat de ellende in zijn geboorteland zo snel mogelijk achter de rug is maar heeft ook gehoord dat de hoge temperaturen en de wind niet bevorderlijk zijn. ,,Het is een schitterend eiland. Ik ben er twee zomers geleden nog met Guus Til (oud-ploeggenoot bij AZ, red.) geweest. Hij vond het echt een paradijs. Mensen die er zijn geweest, willen hoe dan ook een keer terugkomen. De schoonheid ervan mag niet verloren gaan.”

