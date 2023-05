Panenka | Aad de Mos: ‘PSV derde? Ik denk dat het dan exit Ruud van Nistelrooij is’

John Heitinga tevreden over dominant Ajax: ‘Maar je moet veel sneller afstand nemen’

John Heitinga was tevreden over de manier waarop Ajax in eigen huis te sterk was voor FC Utrecht (3-1). Ten opzichte van de moeizame winst op Groningen eerder deze week, waren er veel verbeterpunten. Toch vond de trainer dat er veel meer gescoord had moeten worden.