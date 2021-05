Pakt Beugelsdijk hier bewust geel tegen PSV? Sparta-verdediger ontkent spotfixing

Sparta ging maandagochtend naar aanleiding van de geruchten in gesprek met de 30-jarige Hagenaar. ,,De club heeft deze ochtend gesproken met de speler, waarin hij aangeeft de overtreding uitsluitend gemaakt te hebben in de hitte van de strijd.” Volgens Sparta heeft zowel de club als Beugelsdijk van de politie niets gehoord over een mogelijk onderzoek naar de verdediger.

De NOS besloot de naam van de betreffende speler zondag niet te publiceren. Op basis van de informatie die de omroep wel deelde, zoals de plek van de overtreding en dat het ging om een speler die dit seizoen nog geen kaart had gehad, kwam via de sociale media de naam van Beugelsdijk naar voren. Hij kreeg begin dit jaar in de verloren thuiswedstrijd tegen PSV (3-5) zijn eerste gele kaart van het seizoen voor een overtreding ter hoogte van de middenlijn.

De politie heeft het onderzoek naar de gang van zaken bevestigd, maar wil verder nog weinig over de zaak kwijt. Sparta publiceerde op de website een verklaring en wil op dit moment geen verdere reactie geven.

,,Mocht er een onderzoek gestart worden, dan zal de club hier uiteraard alle medewerking aan verlenen en heeft de club vertrouwen dat het integer en zorgvuldig zal plaatsvinden. De speler heeft vertrouwen in de uitkomst van een mogelijk onderzoek”, meldde Sparta.

Sparta benadrukt dat tot een eventueel onderzoek afgerond is dit geen invloed heeft op de samenstelling van de selectie in de komende wedstrijden. Beugelsdijk, die maandag gewoon meetrainde, is een vaste waarde in het elftal van trainer Henk Fraser, dat afkoerst op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Sparta staat op de achtste plaats in de Eredivisie. De ploeg van Fraser sluit de competitie af met wedstrijden tegen FC Utrecht (donderdag) en sc Heerenveen (zondag).